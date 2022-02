A figura: Pedro Porro

A distinção seria justamente atribuída a qualquer um dos espanhóis da ala direita do Sporting, mas Pedro Porro arrecada-a graças à nota artística do golo apontado. Um belo pontapé de fora da área, num lance em que, para variar, apareceu mais pelo meio e deixou Sarabia encostado à ala. De regresso à titularidade, o jogador cedido pelo Manchester City mostrou que dá outro “andamento” à equipa, por melhor que seja a resposta de Esgaio ou mesmo de Gonçalo Esteves.

Para além do golo apontado ainda fez a assistência para o quarto golo, o segundo da conta pessoal de Paulinho, com um cruzamento fantástico.

O momento: minuto 45+2

O Sporting construiu cedo uma vantagem de dois golos, mas a equipa da casa teve o mérito de conseguir reentrar na discussão do jogo, inclusivamente com uma oportunidade para empatar. Não seria fácil para a equipa de Franclim Carvalho inverter o marcador, na etapa complementar, mas o golo de Sarabia dizimou essa aspiração ainda antes do descanso.

Outros destaques:

Pablo Sarabia

Tal como Porro, com quem formou uma parceria explosiva, assinou um golo e uma assistência na goleada leonina. Foi com a classe habitual que descobriu Paulinho para o tento inaugural, e à beira do intervalo apontou o tal golo que devolveu conforto ao Sporting.

Paulinho

No dia em que Islam Slimani regressou a Lisboa para ser leão, o internacional português deixou claro que o argelino não terá tarefa fácil para conquistar a titularidade. Mais dois golos para a conta pessoal.

Abel Camará

O destaque do Belenenses, pelo golo apontado, ou sobretudo pela espetacularidade do mesmo.