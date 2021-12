Aylton Boa Morte, jogador do Portimonense, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 3-0 diante do FC Porto, no jogo inaugural da 13.ª jornada da Liga:



«Contra estas equipas não podemos facilitar. O FC Porto tem uma equipa muito boa, mas facilitámos num pormenor e sofremos golo. Temos de continuar a trabalhar.



Entrámos muito bem no jogo, estávamos por cima e mostrámos identidade. A primeira parte poderia dar para ambos os lados, mas deu para o FC Porto. Parabéns ao FC Porto.



Sexto lugar? A equipa está com confiança e não é esta derrota que nos vai deitar abaixo. Vamos continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo.»