Sporting e FC Porto estão entre os clubes que têm até ao final de janeiro para comprovar o pagamento de dívidas e evitar a exclusão das competições europeias de clubes, anunciou esta sexta-feira o organismo de controlo financeiro da UEFA.



Caso os clubes portugueses não apresentem um comprovativo de não dívidas até 31 de janeiro de 2022, ficam excluídos por três épocas (2022/23, 2023/24 e 2024/25) das provas da UEFA.



Além disso, o FC Porto e o Sporting terão ainda de pagar multas de 300 mil e 250 mil euros, respetivamente, pelo incumprimento da regra de não existirem dívidas de salários, direitos de transferência ou pagamentos de natureza social.



O Santa Clara é outra das equipas na lista dos oito clubes advertidos pela CFBC da UEFA pelas regras do fair-play financeiro. Os açorianos têm de pagar um valor de 75 mil euros.

Os outros cinco clubes em causa são Astana (Cazaquistão), Cluj (Roménia), CSKA Sófia (Bulgaria), Bétis (Espanha) e Mons Calpe (Gibraltar).

De resto, as multas variam entre os 15 mil euros do Mons Calpe e os 300 mil euros do FC Porto, o valor mais elevado.