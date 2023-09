Hélio Varela, jogador do Portimonense, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a derrota com o Benfica (3-1), na sexta jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Foi um jogo em que não entrámos felizes, demos muito espaço para o Benfica jogar. Sabíamos que era um jogo de grande dificuldade, mas mesmo assim trabalhámos bem durante a semana. Sabíamos o que tínhamos de fazer, mas foi uma entrada infeliz. Conseguimos responder no início da segunda parte, mas não foi o suficiente para sairmos daqui com pontos.

[Entrada foi mérito do Benfica ou demérito do Portimonense?] Foi um bocado dos dois. O Benfica entrou muito bem como costuma entrar nos jogos. Já sabíamos que ia ser um jogo complicado, tentámos entrar da melhor maneira, mas os espaços que fomos dando ao Benfica tornaram as coisas muito mais complicadas.

[Com 21 anos a afirmar-se na I Liga, o que significa marcar ao Benfica?] É um golo especial como foi contra o Arouca. Trocava o golo pelos três pontos. É para isso que eu e os meus colegas trabalhamos durante a semana. Não é para brilharmos individualmente, mas sim para globalmente retirarmos pontos de todos os jogos.»