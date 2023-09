Na antevisão à visita ao Vitória de Guimarães, o treinador do Portimonense sublinhou que a equipa está em construção, mas segue no caminho certo.

«Fazer uma equipa demora tempo. Nós tivemos muitas alterações no grupo e estamos a correr, como sempre fizemos, com muito trabalho, à procura que as coisas funcionem. Estes dias de trabalho deixaram-me otimista de que estamos a dar passos no rumo certo», afirmou Paulo Sérgio, que conta com 13 reforços para a presente temporada.

O técnico dos algarvios confessou ainda uma sensação de crescimento «nítida» com os dois empates consecutivos que se seguiram às duas goleadas sofridas no arranque do campeonato.

«Os dois últimos jogos mostraram isso mesmo. Não vou perder muito tempo a falar do passado. Podemos olhar para o jogo anterior, projetar aquilo que terá de ser o crescimento já no próximo e fazer crescer por aí», frisou.

As semanas de pausa para os compromissos das seleções contribuíram para encaixar os «vários jogadores que chegaram mais tarde».

«Foram 10 dias proveitosos, em que se trabalhou bem e forte, o que me deixa com boa sensação. Gostei do trabalho da equipa, sinto que estamos capazes e que estaremos prontos para competir em Guimarães pelos pontos», disse Paulo Sérgio.

O técnico do Portimonense, que orientou o V. Guimarães em 2009/10, elogiou o adversário, que é «uma belíssima equipa, com gente com muito talento».

«Sabemos que nos espera um campo difícil, com uma massa adepta que puxa muito pelos seus. Sabemos disso tudo, sabemos o que é jogar em Guimarães. Um estádio fabuloso em que todos os jogadores se devem sentir muito motivados. Estamos otimistas, respeitando sempre os nossos oponentes», sublinhou.

Paulo Sérgio também revelou que o guarda-redes Nakamura lesionou-se durante o estágio na seleção do Japão e vai estar indisponível durante «algum tempo».

O V. Guimarães-Portimonense, da quinta jornada da Liga, está marcado para as 18h00 deste domingo. Pode seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.