Afastado da Taça da Liga pelo Tondela (derrota por 1-0) no último jogo, o plantel do Vitória de Guimarães trabalhou muito na «parte tática, técnica e setorial» para corrigir a exibição frente aos beirões, admitiu Paulo Turra.

«Estamos com um processo de treino em evolução e temos de ter intensidade, com e sem bola. Nesta semana, demos ênfase às ideias e aos comportamentos que fazem a ideia de jogo evoluir. Temos de ser uma equipa intensa. Não podemos ser uma equipa passiva com a bola. Temos de ter a posse no momento certo e de ser agressivos e verticais», disse o técnico brasileiro na antevisão ao jogo com o Portimonense.

«Temos de ter alternativas e uma ideia de jogo para atacar profundidade no momento certo e para atacar as zonas entre linhas no momento certo, sabendo jogar nos espaços interiores. Temos de ter a posse no momento certo, de ser verticais no momento certo e de saber fazer as transições ofensivas e defensivas no momento certo», vincou.

Apesar de os algarvios ainda não terem vencido no campeonato, ocupando o 17.º lugar, com dois pontos, Turra reconheceu qualidade à equipa treinada por Paulo Sérgio.

«O Portimonense ataca muito a profundidade, tem uma equipa alta, com atletas agressivos nas bolas aéreas ofensivas e defensivas, e que trabalha muito a bola, tendo muitos jogadores brasileiros», observou.

O treinador vitoriano confirmou ainda o regresso de Afonso Freitas ao leque de opções.

O V. Guimarães recebe o Portimonense, este domingo, num jogo da quinta jornada, marcado para as 18h00 e que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.