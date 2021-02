Respeito por um adversário duro, mas sem receio de o enfrentar. É desta forma que Paulo Sérgio antevê a visita do Portimonense ao Sp. Braga, na quinta-feira.

«Quero uma equipa concentrada, a perceber bem quais são as dinâmicas do Sp. Braga e que vá lá competir e procurar fazer um bom resultado», começou por dizer em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Reconhecemos qualidades ao adversário, mas já defrontámos outros tão ou mais fortes e demos bem conta de nós», acrescentou.

Ainda assim, são muitas as palavras elogiosas de Paulo Sérgio para com o treinador dos arsenalistas e o adversário, que considera um candidato ao título.

«O Carlos Carvalhal tem variado quatro ou cinco jogadores nos últimos jogos e não se nota a diferença no seu jogo. É uma das melhores equipas na Liga e, quanto a mim, um forte candidato a estar na luta pelo título até ao fim», acredita.

O Portimonense, 13.º classificado, com 15 pontos, defronta o Sp. Braga, terceiro, com 33, os mesmos pontos do Benfica (quarto), em jogo marcado para quinta-feira, às 21h, no Estádio Municipal de Braga.