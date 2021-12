O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu «intensidade» e «foco muito elevado» na receção ao Arouca, na 15.ª jornada da I Liga, até porque espera um adversário a querer dar uma resposta firme após a goleada sofrida em casa ante o Vizela (1-4), na ronda anterior.

«Sabemos que vai ser difícil. O Arouca vem de um resultado pesado e inesperado em casa e certamente vem acordado e vivo para dar uma imagem diferente. Temos de estar prontos para uma equipa muito aguerrida e muito competitiva. O Arouca foi surpreendido com uma grande dose de eficácia do Vizela e certamente quer dar outra imagem. Não estamos à espera de facilidades. Os alertas têm de estar elevados e não podemos entrar confortáveis», sublinhou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão, esta sexta-feira.

O técnico dos algarvios, que ocupam atualmente o sexto lugar, com 23 pontos, acredita que a equipa terá «capacidade» para ultrapassar a formação de Armando Evangelista, mas também quer humildade e «a mentalidade certa».

«Houve dias, em casa, em que não fomos felizes, em que tivemos prestação, mas não tivemos resultado, isso faz parte da caminhada. Queremos, mais uma vez, competir para ficar com os pontos, é esse o nosso foco», afirmou o técnico do Portimonense, que não poderá contar com Nakajima e Lazaar, ambos por lesão.

O Portimonense-Arouca joga-se a partir das 15h30 deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.