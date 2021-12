O treinador do Arouca elogiou esta quinta-feira o trabalho «fantástico» de Paulo Sérgio no Portimonense, antes do duelo entre as duas equipas, para a 15.ª jornada da Liga.

No entanto, Armando Evangelista confia na «organização, solidez e audácia» da sua equipa para triunfar frente à formação algarvia.

Depois da goleada sofrida por 4-1, Evangelista destacou a resposta «muito satisfatória» dos seus jogadores e desvalorizou esse resultado.

«São lances infelizes, em que a equipa se perdeu naqueles momentos e sofremos as consequências. É uma liga exigente, com jogadores experientes. Estes momentos não acontecem só ao Arouca, o Sporting de Braga contra o Benfica teve um dia do género [derrota por 6-1 na Luz]. O que define os grupos é a resposta que querem dar e como lidam. Pela resposta que nos deu estes dias, o grupo está preparado», começou por dizer, citado pela Lusa.

«O Paulo Sérgio está a fazer um trabalho meritório, numa posição muito confortável. A nossa organização, solidez e audácia é que poderá fazer com que somemos pontos. Precisamos de atrair para poder encontrar espaços para entrar na organização defensiva. É o tal atrevimento, se os conseguirmos desorganizar, podemos criar problemas ao Portimonense», continuou.

Sobre a equipa a utilizar, o técnico dos arouquense revelou várias dúvidas, uma vez que Eugeni está positivo à covid-19, Pedro Moreira e Victor Braga estão em dúvida e Fernando Castro, Sema Velázquez e Yaw Moses confinuam afastados da competição.

«O nosso grupo vale por um todo e quantos mais jogadores estiverem aptos, saímos mais fortalecidos, porque a competitividade é maior e aumenta a capacidade para dar resposta às adversidades», argumentou.

O Arouca desloca-se ao terreno do Portimonense no sábado, a partir das 15h30.