O Portimonense decidiu renunciar à participação na venda centralizada de bilhetes para os jogos do campeonato, articulada com a Liga e com uma cadeira de hipermercados.

O emblema algarvio anuncia que não vai aceitar mais «vouchers», uma vez que «foram detetadas várias incidências no processo de venda de bilhetes no modelo centralizado que provocam diversos constrangimentos na organização e promoção do jogo».

Leia o comunicado da íntegra:

A Portimonense Futebol SAD aderiu à venda centralizada de bilhetes com o pressuposto de que a mesma ocorreria de forma transversal a todos os clubes o que como é público, não acontece.

Sem prejuízo, foram detetadas várias incidências no processo de venda de bilhetes no modelo centralizado que provocam diversos constrangimentos na organização e promoção do jogo com os quais a Portimonense Futebol SAD não concorda e já oportunamente expressou à LIGA PORTUGAL.

Por tudo o expresso vem a Portimonense Futebol SAD comunicar aos adeptos do Futebol que não terão validade os vouchers que forem apresentados nas bilheteiras oficiais da Portimonense SAD e assim, não irá esta Sociedade Desportiva proceder a qualquer troca dos mesmos por bilhetes.