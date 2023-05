Portimonense e Benfica defrontam-se, às 18h00, deste sábado, no Algarve, numa partida referente à 32.



Roger Schmidt foi obrigado a mexer na equipa titular dos encarnados: Morato rende o suspenso Otamendi. Essa é, de resto, a única alteração na equipa das águias em comparação com o onze que iniciou o encontro frente ao Sp. Braga na ronda anterior.



Por sua vez, Paulo Sérgio altera dois jogadores em relação à equipa que empatou com o Casa Pia, no Jamor. Welinton e Rui Gomes saem do onze e entram Yago Cariello e Seck.



Uma vitória deixa o Benfica muito perto de conquistar o campeonato e pode mesmo festejar o título esta ronda se ganhar ao Portimonense e o Casa Pia derrotar o FC Porto, no Dragão, este domingo.



O Maisfutebol vai seguir o jogo AO MINUTO partir de Portimão.



OS ONZES E SUPLENTES:



PORTIMONENSE: Kosuke, Moufi, Pedrão, Park, Relvas e Seck; Carlinhos, Maurício e Tornich; Yago e Yony González.



Suplentes Portimonense: Matheus Nogueira, Ouattara, Ricardo Matos, Diaby, Lucas Ventura, Róchez, Estrela, Rui Gomes e Sérgio Conceição.



BENFICA: Vlachodimos, Aursnes, António Silva, Morato e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; Neres, Rafa, João Mário; Gonçalo Ramos



Suplentes Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Bah, Guedes, Tengstedt, Ristic, Musa e Florentino.