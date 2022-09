Um penálti marcado por Paulo Estrela, aos 19 minutos, valeu esta sexta-feira a quinta vitória do Portimonense na I Liga, em sete jornadas. Os algarvios venceram por 1-0 um Desportivo de Chaves que passa a três jornadas seguidas sem vencer.

É caso para dizer que o golo mudou praticamente por completo o desenrolar do jogo, sobretudo na primeira parte.

O Desportivo de Chaves, que chegou ao Portimão Estádio a quatro pontos de distância da equipa comandada por Paulo Sérgio, entrou melhor, solto, notoriamente confiante nas suas ideias e acabou por dispor de duas excelentes ocasiões em cima do primeiro quarto de hora.

Aos 13 minutos, numa grande saída de bola desde a zona defensiva, João Teixeira recebeu solto a meio-campo, progrediu metros até perto da área e serviu João Mendes para um remate que obrigou Nakamura a defesa difícil. Na sequência, Héctor Hernández cabeceou colocado e a bola bateu no poste.

Ainda mal o Portimonense tinha incomodado Paulo Vítor, quando um choque entre Luquinha e Juninho resultou num penálti assinalado por Manuel Oliveira. Paulo Estrela, ao seu sétimo jogo pela equipa principal do Portimonense (o sexto em 2022/23), estreou-se a marcar e fez o 1-0 da marca dos 11 metros.

Se até então havia mais Chaves e menos Portimonense, tudo mudou praticamente a partir daqui e até ao descanso o resultado podia ter-se avolumado. Não foi por falta de ocasiões.

Os flavienses, destemidos inicialmente, perderam alguma capacidade de segurar bola para sair e o Portimonense também teve mérito em anular o adversário. Mérito e… várias oportunidades para o 2-0.

No dia em que foi convocado para a seleção das Honduras, Rochez cabeceou à barra (25m) e, já em cima do intervalo, Paulo Vítor salvou o Chaves por duas vezes no mesmo lance, negando o golo a Luquinha e Rui Gomes (39m), antes de nova bola no ferro, num remate de Welinton (43m).

O início da segunda parte teve algumas perdas de bola de parte a parte, mas a verdade é que o Chaves melhorou a partir dos 55 minutos e na sequência de um cruzamento de João Correia que bateu no ferro. Pouco depois surgiu a melhor ocasião para o 1-1 e aí emergiu Nakamura, ao esticar a perna para evitar a festa de Héctor, assistido por Juninho na área (61m).

Paulo Sérgio retocou depois a equipa ao colocar Diaby no coração do campo, tirando Rochez da frente, enquanto Vítor Campelos tentou mexer na frente com as entradas de Patrick e Arriba para os lugares de Benny e Juninho, algo apagados depois do quarto de hora inicial.

Nos últimos 20 minutos, vontade de parte a parte, mas nem sempre as melhores execuções, com um Chaves a tentar ter bola para chegar ao empate. Esteve mais perto de o conseguir num remate de João Mendes ao lado (80m) e já num livre de João Teixeira com resposta à altura de Nakamura (89m).

Já na compensação, foi Paulo Vítor a negar o 2-0 a Luquinha e Steven Vitória acabou expulso com vermelho direto por travar Welinton. O Chaves tentou tudo, mas a diferença feita pelo penálti foi mesmo a Estrela que guiou o Portimonense para mais um triunfo, o terceiro seguido em casa, para igualar à condição o FC Porto no terceiro lugar, com 15 pontos.