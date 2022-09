FIGURA: Paulo Estrela

Opção regular no Portimonense para esta época, o médio de 23 anos ex-FC Porto estreou-se a marcar pela equipa principal dos algarvios e decidiu o resultado final no jogo de abertura da 7.ª jornada. Exibição com consistência a meio-campo, abrilhantada com o penálti que marcou com êxito aos 19 minutos da primeira parte.

MOMENTO: castigo máximo marcado por um(a) Estrela (19m)

Paulo Estrela, que chegou a ser um dos nomes promissores da formação do FC Porto, mas que acabou por sair para o Portimonense em 2019, após ter sido campeão da UEFA Youth League, teve nesta sexta-feira uma noite feliz em Portimão. Encarregou-se de bater a grande penalidade que viria a decidir o jogo, no seu primeiro golo pela equipa principal dos algarvios.

OUTROS DESTAQUES

Pedrão: boa exibição no centro da defesa do Portimonense, a ganhar muitos duelos e a aliviar bolas para longe da área defensiva.

João Teixeira: conseguiu ganhar muitos dos duelos particulares contra os jogadores do Portimonense e foi importante no excelente início de jogo do Desportivo de Chaves, assim como nas melhores fases da equipa na segunda, já à procura do empate.

Luquinha: perigoso do meio-campo para a frente, responsável também por muitas das boas ligações que a equipa conseguiu no ataque. Ficou perto de marcar aos 39 minutos e também já em tempo de compensação.

Nakamura e Paulo Vítor: os dois guarda-redes foram muito responsáveis para que o resultado não tivesse outros números. Nakamura evitou que o Chaves empatasse e Paulo Vítor foi mantendo a equipa flaviense agarrada à diferença mínima, sobretudo com boas defesas após o golo de Paulo Estrela e antes do intervalo.