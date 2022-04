Momento do jogo: Wellinton na recarga

Minuto 42, Iván Angulo desceu mais uma vez pela direita, cruzou tenso, Nakajima desvia junto ao primeiro poste e Wellinton, em carrinho, desvia para o ferro. A bola ganhou altura, o avançado levantou-se e acabou por marcar de cabeça. Um golo que premiava o ascendente dos algarvios sobre os famalicenses e que acabaria por resultar na primeira vitória de Paulo Sérgio em 2022.

Figura: Iván, «o terrível», Angulo

O colombiano foi o jogador mais proactivo e, de longe, o melhor em campo esta tarde no Portimão Estádio. A jogar colado à linha, o extremo atacou a profundidade desde o primeiro minuto, combinando com Nakajima para ultrapassar Adrián Marin e chegar à linha de fundo. Tanto insistiu que acabou por ser determinante no lance que resultou no precioso golo marcado por Wellinton no final da primeira parte. Na segunda continuou sempre a carregar e esteve sempre muito em jogo.

Outros destaques:

Nakajima

Bom jogo do japonês que começou pela esquerda, mas rapidamente cedeu a linha a Wellinton e jogou quase sempre pelo corredor central, nas costas de Fabrício, também sempre muito em jogo, a servir de entreposto de quase todo o futebol ofensivo dos algarvios. Colaborou à direita, à esquerda e ao centro, procurando espaços livres e abrindo linhas de passe para fazer fluir o futebol da equipa de Paulo Sérgio.

Luiz Junior

Com três defesas de bom nível, o guarda-redes do Famalicão nunca permitiu que o Portimonense chegasse ao golo da tranquilidade. Destaque para a defesa a uma cabeçada de Pedrão e, sobretudo, a uma segunda a um remate traiçoeiro de Wellinton, com uma boa estirada, para afastar a bola junto ao poste.

Riccieli

Central brasileiro também esteve em bom plano, a defender, mas também a atacar. Apareceu várias vezes na área do Portimonense, particularmente nos lances de bola parada, com destaque para uma subida num livre de Gustavo Assunção que levou a bola às malhas laterais.