Figura: Welinton Júnior



O brasileiro lutou, correu muito e não virou a cara à luta e acabou premiado com o golo da vitória. Não é um avançado possante ou forte fisicamente, mas tem faro de golo. E isso é extremamente importante. Welinton podia, ainda assim, ter ajudado o Portimonense mais cedo não tivesse falhado uma excelente ocasião na pequena área. Teve o mérito por não ter desistido e conseguido ainda ser herói.



Momento do jogo: Welinton vira o jogo do avesso, minuto 92



A vitória parecia que ia cair para o lado do Marítimo. No entanto, os algarvios viraram o jogo com dois golos em oito minutos e asseguraram o triunfo. O lance do 2-1 é de uma simplicidade tremenda: pontapé longo de Nakamura, Róchez penteou para a entrada de Welinton que bateu Makaridze. E o Marítimo foi ao fundo.



Outros destaques:



Xadas: o médio é, indiscutivelmente, o jogador mais influente do Marítimo. Com liberdade para pisar vários terrenos, Xadas fez uma boa exibição no Algarve. Além do golo, o português evidenciou-se na pressão - o lance do 1-0 é sintomático - e teve critério para ligar jogo ofensivo do Marítimo. Fez por merecer outro resultado.



Maurício: o experiente jogador voltou a revelar-se decisivo para novo triunfo dos algarvios. O brasileiro liderou a reviravolta do Portimonense com um pontapé colocadíssimo de fora da área. Foi no pé direito de Maurício que o jogo começou a fugir ao Marítimo e a ficar à mercê do Portimonense. Mexeu com o jogo.



Pablo Moreno: o espanhol é um jogador refinado, com critério e com muito boa capacidade para jogar de costas para a baliza. O avançado ligou bem o jogo e associou-se bem com os companheiros como ficou provado no lance do 1-0. Saiu esgotado numa fase em que os insulares procuraram chegar ao golo através de bolas longas.