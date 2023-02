A FIGURA: Nakamura

O Paços de Ferreira perdeu o encontro e jogou a segunda parte com menos um elemento, por expulsão de Maracás, mas criou ainda assim oportunidades suficientes para chegar à vantagem, com onze e dez jogadores em campo. Nesses momentos, sobressaiu uma unidade crucial para o Portimonense: Kosuke Nakamura. O guarda-redes japonês teve um papel decisivo no regresso dos algarvios aos triunfos na Liga, três meses depois. Aos 27 anos, saiu da sombra de Samuel Portugal - transferido para o FC Porto - e demonstra que a baliza do Portimonense está bem entregue.

O MOMENTO: fuga para a vitória (90+8m)

O Portimonense carregava, nem sempre com critério, o Paços de Ferreira encolhia-se e ia olhando para o relógio. Foi já no último minuto dos sete de compensação - alguns segundos depois, aliás - que surgiu o único golo do encontro. Bola bombeada para a área pacense, Marafona hesita na saída e Nuno Lima faz um corte incompleto. Rochéz amortece de cabeça para a entrada da área, Maurício remata em posição frontal, a bola desvia em Rui Pires e segue para o fundo da baliza visitante.

OUTROS DESTAQUES:

Filipe Relvas: aos 23 anos, é um dos talentos mais entusiasmantes da Liga portuguesa. Alto, encorpado, dono de um pé esquerdo de qualidade, Filipe Relvas é claramente um defesa-central com capacidade para outros voos. Cumpriu no capítulo defensivo, num duelo interessante com o incómodo Butzke, e foi uma mais-valia nos lances de bola parada ofensiva. Natural de Espinho, o defesa cumpriu a formação entre o Sporting local e o Feirense, Seguiram-se Gondomar e Pedras Rubras até ao salto para os sub-23 do Portimonense, em 2020. Cumpre a segunda temporada na equipa principal e é um ativo seguro do clube.

Antunes: a prova de que a experiência ainda é um posto. Os laterais do Paços de Ferreira - Antunes e Juan Delgado - encaixaram nos alas do Portimonense - Moufi e Seck - e superiorizaram-se durante largos períodos do encontro, sobretudo antes da expulsão de Maracás, mas não só. Antunes travou Moufi e quem mais apareceu no seu corredor, para além de tirar vários cruzamentos (sobretudo para Butzke) a que faltou apenas melhor acompanhamento.

Welinton: o Portimonense contratou 11 reforços neste mercado de janeiro mas Welinton promete continuar a ser a principal referência ofensiva da formação orientada por Paulo Sérgio. Veloz, intenso, com enorme sentido de baliza, o avançado brasileiro criou as melhores oportunidades da equipa algarvia ao longo do encontro. Porém, falhou no capítulo da finalização.

Rui Pires: tem desempenhado um papel importante no esquema tático de César Peixoto, dividindo o seu tempo entre o setor intermediário e o apoio à dupla de defesas-centrais, quando o adversário apresenta dois avançados, como aconteceu nesta segunda-feira. Cumpriu com a sobriedade habitual e não merecia aquele desvio involuntário, num carrinho desesperado, que permitiu a Maurício festejar o único golo do encontro.