Filipe Relvas, jogador do Portimonense, em declarações na flash interview da SportTV2, após a derrota por 2-0 contra o FC Porto, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Saímos com a sensação de que dava para mais. Acho que a equipa cometeu erros fatais porque esses pormenores fazem a diferença contra estas equipas. Saímos de cabeça erguida e mostrámos o motivo pelo qual estamos onde estamos na tabela. Vamos ver o que foi feito e continuar semana até semana à procura de mais.



Muita luta? São coisas do futebol. Nem me doeu muito, depois vi o sangue. Fomos agressivos em muitos momentos, mas cometemos erros que não podemos cometer. A equipa mostrou que está forte, unida e que joga um bom futebol.



Ter tantas oportunidades contra uma equipa grande... temos de marcar uma ou duas. No outro jogo foi o mesmo. Vamos trabalhar para fazer mais golos porque temos qualidade para isso.»