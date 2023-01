A 16.ª jornada arrancou esta sexta-feira no Algarve com um nulo entre o Portimonense e o Santa Clara, no jogo que assinalou a estreia de Jorge Simão no comando dos açorianos.

Um jogo em que os algarvios jogaram em vantagem numérica a partir do minuto 24, por expulsão de Pierre Sagna. Wellinton, regressado de um longo período de ausência, teve boas oportunidades para marcar, mas não conseguiu desfazer o nulo.

Veja o resumo com os principais lances: