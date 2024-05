Sérgio Conceição, treinador do FC porto, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a vitória na receção ao Boavista, por 2-1, na 33.ª jornada da Liga:

«[Foi um dérbi até ao último segundo] Na primeira parte, também com uma equipa bem organizada, num bloco baixo… fomos lentos na circulação e não muito inteligentes na forma de encontrar espaços, com variações nos centrais de forma direta e previsível, mesmo com pouco espaço, tínhamos de encontrar gente entre linhas, mas os médios eram pressionados e não encontrávamos uma linha diferente. Quando tínhamos gente na largura, eles rapidamente metiam um ou dois homens. A partir daí, há outros espaços a explorar, com o terceiro homem a romper e infiltrar, para aparecer na área. [A primeira parte] não foi tão bem conseguida, não por falta de vontade, mas por precipitação.»

A segunda parte foi de um só sentido. Na primeira, o Boavista tentou sair no contra-ataque, para tentar fazer o seu golo, o que conseguiu na segunda parte, tentámos por dentro, por fora, sete, oito ou nove ocasiões de golo claras. Vitória justíssima, peca por escassa pelo caudal ofensivo, sobretudo na segunda parte.»

«[Foi ter com os jogadores do Boavista no final] Nesta fase final do campeonato, há sempre este estado emocional mais agudizado, fui cumprimentar jogadores que conhecia, como o Chidozie e o Agra, o Reisinho é filho de um antigo colega meu. Desejo muito sucesso, mas não gostei, muitas vezes, da postura com muito tempo perdido, pouco ritmo, jogo quebrado constantemente, depois queremos ir atrás e, às vezes, não há tempo.»

«[Ganhar este jogo faz muita diferença para jogar com dois resultados na última jornada] Temos dois resultados em Braga: ganhar ou ganhar. Vamos encontrar uma equipa difícil, que vem de uma vitória moralizadora num dérbi.

Infelizmente, não vou poder estar no banco, não compreendo o porquê deste meu quinto amarelo, isto é paixão, é futebol, fui festejar com os jogadores. Saltámos do banco e fui eu que levei com amarelo. É uma pena não poder acabar o campeonato no banco, porque não merecia este amarelo, houve outras ocasiões em que mereci, hoje não. Mas não posso dizer mais do que isso, senão levo mais um processo.

Houve situações no jogo em que podia ser mais expansivo e não fui. Fazer um golo aos 98 minutos e que dá a vitória… levar amarelo por isto, não entendo, têm de me explicar. Tenho total confiança na minha equipa técnica, não é por aí. Está tudo preparado, é só a figura no banco, eles têm capacidade e qualidade, estou tranquilo em relação a isso, mas não merecia acabar a época desta forma. Não fiz nada para ver este amarelo.»