Mehdi Taremi, avançado do FC Porto que marcou o golo decisivo no dérbi com o Boavista (2-1), à flash da Sport tv.

«É um momento muito emotivo. O mais importante é que vencemos e fui capaz de dar sempre o meu melhor pelo FC Porto. É um momento fantástico, marcar no último minuto e vencer o dérbi.»

«Respeito sempre os adeptos. Sei que por vezes tiveram atitudes erradas, porque estavam tristes, mas respeito-os. Até ao final do meu contrato, vou dar tudo pelo FC Porto. Serei sempre um super dragão.»

«É uma honra igualar o Hulk nos melhores marcadores no Dragão (43). Dei o meu melhor.»