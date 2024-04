Sérgio Conceição fez cinco mudanças na equipa inicial do FC Porto para a receção ao Famalicão, este sábado (18h00), a contar para a 29.ª jornada da Liga.

Sem poder contar com Pepe e Fábio Cardoso, que fizeram dupla no eixo defensivo na última jornada, o técnico portista lançou no onze Zé Pedro e Otávio. Conceição também deixou Alan Varela, Galeno e Namaso no banco para promover as titularidades de Grujic, Iván Jaime e Evanilson.

Na ficha de jogo dos dragões, salta à vista o nome do jovem Gabriel Brás, defesa-central da equipa B que começa a partida no banco.

Já Armando Evangelista, operou apenas duas alterações, ambas forçadas. Justin de Haas e Sorriso entram para os lugares dos castigados Riccieli e Chiquinho.

OS ONZES INICIAIS

FC PORTO: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Zé Pedro, Otávio e Wendell; Grujic e Nico González; Francisco Conceição, Pepê, Ivan Jaime e Evanilson.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Eustaquio, Taremi, Galeno, Namaso, Varela, João Mendes, Gonçalo Borges e Gabriel Brás.

FAMALICÃO: Luíz Júnior; Nathan, Mihaj, Justin de Haas e Francisco Moura; Topic, Zaydou Youssouf e Gustavo Sá; Sorriso, Puma Rodríguez e Cádiz.

Suplentes do Famalicão: Zlobin; Aguirregabiria, Lacoux, Henrique Araújo, Aranda, Gustavo Assunção, Filipe Soares, Dobre e Danho.