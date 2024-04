O FC Porto recebe o Famalicão no sábado e não vai poder contar com Samuel Portugal, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu, que estiveram ausentes do treino da véspera e fizeram tratamento às respetivas lesões.

Na antevisão ao encontro, Sérgio Conceição já tinha confirmado que Fábio Cardoso não iria estar nos convocados. O defesa-central, além de tratamento, realizou trabalho de ginásio.

De referir ainda que Pepe e João Mário, por castigo, também são baixas para o jogo com os famalicenses, da 29.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 18h00 deste sábado, no Dragão.