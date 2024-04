O FC Porto renovou contrato com Martim Fernandes até 2028.

O lateral-direito de 18 anos, considerado uma das maiores promessas do Olival, está desde os 11 ligado aos dragões e até já se estreou pela equipa principal, em outubro passado, na Taça de Portugal, frente ao Vilar de Perdizes.

«Já tive muitos dias importantes aqui no FC Porto, mas este é sem dúvida o mais importante, um momento de mudança na minha carreira e espero que consiga corresponder às expectativas que o clube coloca em mim», disse o jovem jogador aos órgãos de comunicação do clube, revelando ainda que tem o sonho de jogar no Estádio do Dragão.

Esta temporada, Martim Fernandes leva 23 jogos e um golo ao serviço da equipa B portista, na II Liga. Além disso, foi utilizado em sete jogos na Youth League.