Daniel Sousa fez, este sábado, a antevisão ao encontro com o Moreirense, da 26ª jornada da Liga. O técnico espera um jogo difícil, em Moreira de Cónegos e elogia uma «consistência notável» na formação orientada por Rui Borges.

«O Moreirense está a realizar um excelente campeonato, com uma consistência de ressalvar, porque estamos a falar de uma equipa que subiu da segunda divisão. Os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos, se olharmos para os golos sofridos, o Moreirense tem um registo impressionante», refere o técnico.

Daniel Sousa abordou ainda os rumores que o colocam na rota do Sp. Braga e esclareceu que tudo não passa disso mesmo, uma mera especulação.

«Vi as notícias sobre o assunto, mas a única coisa que posso fazer é tentar desfazer essa especulação de tudo o que foi escrito. Não há nada com o Sp. Braga, que tem um treinador que respeito muito, o Artur Jorge. Tenho um compromisso com o Arouca e estou muito satisfeito com isso».

O jogo entre o Moreirense e o Arouca está marcado para este domingo, às 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas e vai ter a arbitragem de Artur Soares Dias.