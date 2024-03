Gonçalo Santos, treinador do Casa Pia, quer uma equipa unida frente ao Estrela da Amadora, para ter uma "ainda maior tranquilidade” no campeonato, ele que ainda não sofreu qualquer derrota desde que assumiu o comando dos gansos (duas vitórias e um empate).

«Sabemos que temos de trabalhar muito amanhã (sexta-feira) para continuarmos nesta senda de estarmos muito juntos e sermos unidos durante o jogo para conseguirmos ainda mais pontos e termos ainda maior tranquilidade na tabela», referiu o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida com o Estrela da Amadora, da 25.ª jornada da I Liga.

Para o dérbi lisboeta, Gonçalo Santos confirmou a ausência de Clayton, melhor marcador da equipa, que deverá ser transferido para os brasileiros do Vasco da Gama.

«Enquanto clube e estrutura, assumimos que era uma boa oportunidade para o jogador, que é alguém que nos ajudou muito, e a equipa e os jogadores ajudaram a que tivesse tido esta oportunidade. Nós apenas aceitámos esta venda, porque temos crença, acreditamos muito nos nossos jogadores e naqueles que fazem parte da mesma posição», explicou.

De todo o modo, o treinador de 37 anos mostrou-se plenamente confiante nas outras opções que tem para o ataque, Felippe Cardoso, André Lacximicant e Fernando Andrade.

«O Felippe tem características muito idênticas [às de Clayton] e acredito que seja um pouco melhor tecnicamente. Temos o André, um excelente jogador que vem também de um clube grande e isso nota-se pela sua postura e conhecimento do jogo, é um miúdo com muito valor e acredito que nós o vamos ajudar e esperamos que ele nos ajude muito. E temos o Fernando, que é um excelente profissional, que dá tudo todos os dias», concluiu.

O Casa Pia, décimo lugar da I Liga, com 27 pontos, vai esta sexta-feira jogar em casa do Estrela da Amadora, 16.º, com 22, num jogo que está marcado para as 20h45.