Pedro Gonçalves está afastado da competição há um mês, desde o final de agosto, mas o melhor marcador da última edição da Liga acredita que o regresso está para «breve», segundo anunciou o próprio, numa publicação nas redes sociais.

Pote jogou pela última vez em Famalicão, na 4.ª jornada, no jogo em que os leões perderam os primeiros pontos na Liga, com um empate 1-1, tal como tinha acontecido na época anterior. Sem o médio que Ruben Amorim transformou num produtivo goleador, o Sporting realizou mais cinco jogos, três para a Liga e outros dois para a Liga dos Campeões, e marcou apenas quatro golos e consentiu sete, com a goleada imposta pelo Ajax (5-1) a desequilibrar a balança.

A verdade é que os adeptos leoninos desesperam pelo regresso de Pedro Gonçalves e multiplicam as publicações nas redes sociais a recordar os golos de Pote. Num deles, o jogador respondeu de forma sucinta em inglês: «Soon» [em breve].

O médio tem estado a recuperar de uma inflamação da fáscia plantar, a banda espessa de tecido fibroso que se estende desde os dedos dos pés ao osso do calcanhar.

Nesta altura, o jogador tem feito apenas tratamento e ainda não deverá estar disponível para o próximo embate com o Arouca, mas depois da paragem das seleções, já poderá voltar para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Belenenses, no Estádio do Restelo, previsto para o fim de semana de 17 de outubro.