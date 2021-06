O Boavista treinou na manhã desta quarta-feira com os mesmos 25 jogadores com que iniciou a pré-época na segunda-feira, tendo o lateral-esquerdo Ricardo Mangas feito trabalho específico à parte do grupo, mas igualmente no relvado.

Nos mais de 20 minutos abertos à comunicação social no campo de treinos, e após uma breve palestra da equipa técnica de João Pedro Sousa, o defesa português realizou corrida à volta do relvado e fez depois exercícios específicos, enquanto os restantes 21 jogadores de campo realizaram trabalho de mobilidade e ativação física sem bola, em grupo. Os três guarda-redes fizeram também trabalho específico junto da baliza.

Mangas é, de resto, um dos 12 jogadores presentes que transita da época passada, além dos guarda-redes Rafael Bracali e João Gonçalves, dos defesas Nathan, Porozo, Chidozie e Hamache, dos médios Javi García, Paulinho, Miguel Reisinho e Sauer e do avançado Tiago Morais.

A estes, juntam-se oito sub-23: o defesa João Barros, os médios Alexandre Moutinho, Bernardo Silva, Brandon Ndezi, Francisco Pereira e Tomás Reymão e os avançados Diogo Llorente e Tomás Couto. No grupo estão também dois juniores promovidos, Rafael Flores e Joel Silva, além de três regressados de empréstimo: o defesa Breno e os avançados Luís Santos e Pedro Malheiro, que jogaram em 2020/2021 no Campeonato de Portugal, respetivamente no Águeda, Trofense e Vilaverdense.

Entre as ausências, vários nomes relevantes no plantel axadrezado. Yusupha testou positivo à covid-19, Adil Rami está a trabalhar mas pediu para juntar-se uns dias mais tarde ao grupo, enquanto Sebastián Pérez está ao serviço da Colômbia na Copa América e Reggie Cannon e Alberth Elis deverão representar as respetivas seleções na Gold Cup, de 10 de julho a 1 de agosto. Também Jeriel de Santis, devido a questões burocráticas, ainda está ausente do grupo, chegando mais tarde.

Recorde-se que Léo Jardim, Show, Nuno Santos e Angel Gomes terminaram os contratos de empréstimo, enquanto as cláusula de opção de compra de Cristian, Jesús Gómez, Devenish e Benguché não foram ativadas e todos voltam também os seus clubes de origem.