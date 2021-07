O Benfica anunciou este sábado que o Torneio do Algarve, previsto para a próxima semana, foi cancelado, depois do Gent ter desistido de viajar para Portugal na sequência das novas restrições impostas na Bélgica face à pandemia da covid-19.

Sendo assim, o clube da Luz reformulou o calendário da pré-temporada, anulando os jogos que tinha previstos com os belgas (dia 16) e com o Boavista (dia 18), prosseguindo a preparação no Seixal, com jogos nas mesmas datas, mas frente ao Paços de Ferreira (sexta-feira) e aos espanhóis do Almeria (domingo).