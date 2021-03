Chancel Mbemba, central do FC Porto, foi convocado pela seleção da República Democrática do Congo para os últimos jogos da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN 2021) a realizarem-se no final de março.

O selecionador Christian N’Sengi incluiu o central do FC Porto numa lista alargada de 31 jogadores para os últimos jogos do Grupo D com o Gabão (25 de março) e Gâmbia (29 de março).

A seleção dos leopardos está, nesta altura, no terceiro lugar do Grupo D, com seis pontos, menos um do que a Gâmbia e o Gabão, enquanto Angola também integra este grupo, mas já está fora da corrida, com apenas um ponto.