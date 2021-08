Na véspera do jogo com o Tondela, Jorge Jesus nem quis ouvir falar sobre o apuramento, alcançado em condições duríssimas, para a Liga dos Campeões.

Esgueirou-se ao tema dos adversários e garantiu que praticamente não se falou disso nos dias que antecederam a partida da 4.ª jornada da Liga que ganharia novos condimentos horas depois com o empate do campeão Sporting em Famalicão.

Talvez em nome da tão afamada mudança de chip, tema sempre abordado antes ou após um jogo para a Europa, Jesus chegou-se à frente para garantir que pelo menos ele está resolvido com esse assunto.

O resto? Talvez uma revolução no onze – por razões mentais ou físicas – resolvesse! E foram fez sete neste domingo. Otamendi passou a Vlachodimos o estatuto de único totalista em 2021/22, André Almeida e Darwin Nuñez foram pela primeira vez opções iniciais nesta época e a águia voltou a vestir-se em 4x4x2.

FILME, FICHA DE JOGO E VÍDEOS DOS GOLOS

Se o Benfica entrou em campo com outro chip, fê-lo com um arcaio e facilmente decifrável e só pôs as mãos nos três pontos ao minuto 88.

Se é verdade que os visitantes tiveram uma organização defensiva imaculada nos 45 minutos iniciais, há que dizê-lo que para isso contribuiu muito o futebol da equipa de Jorge Jesus.

Circulação lenta, hesitações, falta de ligação entre setores e quase todos os jogadores em sub-rendimento.

E tudo isso facilitou a vida ao Tondela, que levou para a Luz um sistema que alterava consoante necessidades: 4x3x3, 3x4x3 ou 5x4x1. Confortável, pois claro, com a falta de acutilância dos encarnados, os beirões puseram em prática a outra parte do plano. Saíram poucas, vezes, mas sempre pela certa, esporadicamente com perigo.

Aos 22 minutos, alguns depois de Daniel dos Anjos ter ensaiado um movimento em profundidade na mesma zona do terreno, Salvador Agra esgueirou-se entre Vertonghen e Grimaldo e dentro da área rematou rasteiro e cruzado para o golo dos visitantes.

Não foi por falta de aviso…

Nem o golo dos visitantes naquele que até foi o único remate dos homens de Pako Ayestarán à baliza de Vlachodimos na primeira parte, despertou os encarnados, imersos num sono profundo do qual só saíram a espaços atormentados pelas assobiadelas das bancadas.

Um ataque de Darwin ao primeiro poste e um remate perigoso de João Mário foi tudo o que se extraiu do futebol do Benfica nos 45 minutos inicial, não obstante a posse de bola esmagadora.

Jesus abanou a equipa ao intervalo e trocou algumas peças do chip. Rafa, Gilberto e Weigl entraram para os lugares de Pizzi, André Almeida e Meitë.

E nem cinco minutos foram precisos para se ver uma mudança comportamental gigante. O futebol do Benfica transfigurou-se, João Mário cresceu e com ele cresceu toda a equipa. O critério do ex-Sporting, a vertigem de Rafa, a persistência de Gilberto.

Quando Rafa fez o empate, aos 71 minutos, a equipa de Jorge Jesus já tinha desperdiçado uma mão-cheia de oportunidade.

O inferno empurrou as águias para a reviravolta, mas, curiosamente, as águias não cresceram após o golo. Com as energias de alguns jogadores do Tondela na reserva, o Benfica continuou muito por cima, mas o avançar do relógio retirou discernimento. Ainda assim, o golo chegou aos 88 minutos por Gilberto.

Merecidamente, ainda que se exija mais deste novo Benfica que sai líder isolado da 4.ª jornada da Liga e pode, finalmente, respirar fundo após um primeiro mês de temporada insano depois de uma tarde/noite de sobressalto e glória.