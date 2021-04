Figura: Joel Tagueu

Talvez seja injusto para Zainadine não ser eleito a figura do jogo. Mas o grande objetivo de cada jogo é o golo. E o Marítimo x Rio desta quarta-feira só teve um e foi assinado por Joel Tagueu. O avançado camaronês, que esteve em evidência na ronda anterior, ao falhar várias oportunidades claras ante o Belenenses SAD, voltou a mostrar o porquê de ser conhecido como ‘cruel’. Na primeira grande ocasião que dispôs, finalizou sem espinhas, e selou um triunfo que, nas contas finais do campeonato, poderá muito bem ser recordado como fundamental para o sucesso do objetivo que mais interessa ao emblema madeirenses nesta altura: a manutenção.

Momento: 85’: Bomba para o empate ‘rebenta’ na trave

O Rio Ave tentava de tudo para chegar ao empate, mas sem sucesso. Guga aproveitou um dos poucos espaços concedidos pelos madeirenses, rematou em arco à entrada da grande área mas a ‘bomba’, caprichosamente, ‘rebentou’ na trave da baliza de Amir, que depois foi mais rápido a segurar o esférico.

Outros destaques:

Zainadine

Podia com toda a justiça ser considerado a figura do jogo. Se o Marítimo defendeu bem e durante muitos momentos do jogo foi por causa do internacional moçambicano. O ‘patrão da defesa’ dos insulares esteve quase sempre nos lugares certos para interceptar o esférico, como também foi eficaz na forma como abordou os duelos individuais.

Cláudio Winck

O brasileiro mostrou que está cada vez mais adaptado ao futebol português e a provar que tem qualidade para ser um lateral ofensivo, quando o jogo pede. Não comprometeu nas tarefas defensivas e até esteve perto de marcar o 2-0 (cabeceamento foi ao poste) em cima do intervalo, numa jogada que iniciou a meio campo.

Francisco Geraldes

Faltou critério ao ataque dos vila-condenses, mas essa ausência só não foi mais preocupante por causa do médio português, uma vez que se revelou com um dos mais inconformados na procura e construção dos melhores caminhos para chegar às redes de Amir.

Guga

Esteve sempre em jogo, ligando-o quase sempre bem, e assinou a melhor oportunidade da equipa (rematou à trave) para empatar a contenda, já perto do final do partida. Mas também foi instrumental nas movimentações defensivas, com interseções valiosas.