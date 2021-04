FIGURA: Marchesín

Marchesín foi a figura de destaque de um Porto que assegura a segunda posição da tabela, com os olhos postos no primeiro lugar, apesar do desgaste visível da formação que se despediu agora das competições europeias. O guardião argentino voltou a ser fundamental na vitória tangencial dos nortenhos, negando uma grande penalidade ao Nacional.

MOMENTO: Marchesín defende penálti (minuto 6)

João Camacho foi rasteirado por Zaidu nos minutos iniciais do encontro, com o castigo máximo aplicado, após confirmação do VAR. Perante Éber Bessa o guardião argentino não estremeceu e recusou o tento que poderia ter mudado a história do jogo.

OUTROS DESTAQUES:

Éber Bessa

Exibição muito apagada do médio brasileiro. Teve nos pés a oportunidade de abrir o marcador, mas não conseguiu bater Marchesín na marca dos 11 metros. Foi substituído naturalmente a meio do segundo tempo.

Brayan Riascos

Incansável, o avançado dos insulares, que pressionou do início ao fim a defesa portista, mas quase sempre sozinho. Inglório.

Mehdi Taremi

Autor do único golo do encontro. Apesar das poucas oportunidades criadas pelo FC Porto, o avançado marcou pelo terceiro jogo consecutivo.

Marko Grujic

O médio cedido pelo Liverpool tem sido aposta recorrente de Sérgio Conceição nos últimos jogos. Com uma postura calma quando tem a bola nos pés, decidiu quase sempre bem. Assistiu Taremi para o iraniano atirar ao lado do poste, em cima do intervalo.