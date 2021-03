FIGURA: Beto

Era este o «pinheiro» que Paulo Sérgio tanto pediu na passagem pelo Sporting. Não o teve em Alvalade, encontrou-o em Portimão. O «pinheiro» corre, luta, pressiona, faz mais faltas do que sofre. É rápido, ganha metros com uma facilidade impressionante – as longas pernas e os 194 centímetros ajudam – e é capaz de desenhar obras de arte na forma de golos. Vejam, por favor, o extraordinário remate no 1-0. O passe de Anderson Oliveira é ótimo, Beto foge nas costas da defesa beirã e consegue um pontapé acrobático. Candidato a golo da época! Bisou mais tarde, em outra grande jogada: ganhou nas alturas, correu e finalizou com classe, de primeira. Passou sete anos no União de Tires, esteve nos iniciados do Benfica, brilhou no Olímpico do Montijo e em Portimão começa a ser um caso sério.

MOMENTO: a inspiração de Beto (minuto 14)

Já o escrevemos mais em cima. O remate de Beto é fabuloso, a execução técnica primorosa, com o avançado todo no ar. Fica, claramente, a lutar pelo estatuto de melhor golo da Liga 2020/21. Muito mérito também para o passe perfeito de Anderson Oliveira.

NEGATIVO: Tondela a jogar fora de casa

Em 11 jogos fora de Tondela para a Liga, a equipa de Pako Ayestaran tem dez derrotas e um empate (Barcelos). Seja qual for o plano do treinador espanhol para estes jogos, está claro que não funciona. Um registo paupérrimo.

OUTROS DESTAQUES

Aylton Boa Morte

Se Beto diz ‘mata’, Aylton diz ‘esfola’. O parceiro perfeito para o poderoso ponta-de-lança. Aproveita bem os espaços e os arrastamentos conseguidos por Beto, aplicando depois a sua velocidade e repentismo. Conseguiu fazer o 2-0 numa altura importante, quando o Tondela tentava reentrar na partida e chegar ao empate. Já leva quatro golos esta época.

Anderson Oliveira

É um avançado mais refinado. As duas assistências para os golos de Beto foram os momentos mais altos de uma exibição consistente, sempre com uma boa relação com a bola. Um excelente executante, um extremo que encaixa bem no estilo mais agressivo de Beto e Aylton.

Willyan

Jogo imaculado no centro da defesa algarvia. Autoritário, sempre bem posicionado, limpou tudo o que podia. Mais sólido do que o parceiro, Maurício António. Nota alta.

Denis Poha

Primeira titularidade no Portimonense para o francês ex-Vitória de Guimarães. Mais em jogo do que Ewerton e Dener, muito útil naquele papel ingrato de ligação entre os três setores. Tem um futebol simples, de receção e passe. Muito interventivo e a mostrar que pode ser uma peça importante no puzzle de Paulo Sérgio.

João Pedro

O menos mau do lado do Tondela. Correu, correu, correu, e ainda teve força para tentar duas vezes o golo em remates fortes. Merecia mais do que aquilo que os colegas lhe deram.

Jhon Murillo

Três fugas pela direita, um par de cruzamentos e um pontapé muito perigoso de fora da área, ainda no primeiro tempo. O suficiente para ser o mais perigoso dos avançados beirões.