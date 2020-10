O Benfica venceu o Farense, no Estádio da Luz, por 3-2, num jogo em que ainda chegou a sofrer, mas acabou a sorrir. Pizzi inaugurou o marcador ainda na primeira parte e fez o resultado com que se chegou ao intervalo.

Veja a ficha e o relato ao minuto

No segundo tempo, Jonatan Lucca empatou, aos 54 minutos, depois de Ryan Gauld ter falhado um penálti, o Farense ter marcado na recarga, o árbitro ter mandado repetir e Ryan Gauld ter falhado outra vez o penálti. Pouco depois, Fabrício marcou outra vez para o Farense, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Nos dez minutos finais, Seferovic garantiu a vitória do Benfica com dois golos, ele que tinha entrado já durante a segunda parte. Já no período de descontos, Patrick sentenciou o resultado, com o 3-2 final.