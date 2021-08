O Sporting venceu o Vizela por 3-0 em Alvalade, no jogo que marcou o arraque do campeonato 2021/22. Os golos surgiram todos na segunda parte, depois de Jovane falhar um penálti e de o intervalo ter chegado com o nulo no marcador.

Pedro Gonçalves fez dois golaços, aos 48 e 64 minutos, e Paulinho estabeleceu o resultado final aos 74 minutos, fazendo uma vitória segura e folgada do campeão nacional, frente a um dos novos primodivisionários do futebol português.