Figura: Riascos

Não foi só pelo golo que marcou que merece a distinção. Apesar de muitas vezes sentir-se solitário no ataque madeirense, o avançado nunca virou a cara à luta e nas vezes em que teve bola conseguiu chatear a defesa algarvia.

Momento: Nacional marca contra a corrente do jogo, minuto 58

O Farense estava por cima e mais próximo da baliza adversária quando numa arrancada rápida após uma perda de bola dos algarvios, Riascos, descaído pela esquerda, rematou com o pé direito para o lado contrário e marcou o golo que acabaria por dar os três pontos à equipa madeirense.

Outros destaques

Daniel Guimarães: decisivo aos dezoito minutos com uma defesa de grande nível, roubando o golo a Stojiljkovic. Noutros momentos de aperto também se opôs com segurança, denotando grande tranquilidade entre os postes.

Hugo Marques: aos 34 anos o guarda-redes do Farense estreou-se a titular na 1ª liga com uma exibição de bom nível. No golo sofrido foi surpreendido pela destreza do remate de Riascos, ainda se esticou mas não conseguiu deter a bola. Na fase final, em que o Farense procurava o empate, parou Rochez que seguia isolado, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Ryan Gauld: o escocês é o homem das bolas paradas e dos seus pés ela sai sempre redonda para os seus companheiros. Seja em cantos ou livres e foi dessa forma que os algarvios dispuseram das melhores oportunidades de golo.