A FIGURA: Ricardo Horta

Decidiu o encontro já nos descontos, depois da montanha russa de emoções do Sp. Braga. Lançado por Carlos Carvalhal a partir do banco de suplentes, o capitão arsenalista teve a frieza que mais ninguém teve num momento em que o jogo estava completamente descontrolado. Remate seco e certeiro para o fundo das redes a dar três pontos aos guerreiros.

O MOMENTO: golo de Ricardo Horta (90+5’)

Abel Ruiz segurou o esférico, soube contemporizar e dar no momento certo para a entrada da área. Com espaço, Ricardo Horta puxou dos galões e do estatuto, rematando com as medidas certas. Grande golo do capitão arsenalista, em arco a fugir ao alcance de Matheus Pasinato. Um remate que sabe a três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Abdu Conté

O lateral esquerdo internacional sub-21 português está num bom momento de forma e, para além de garantir segurança no seu flanco, combinou bem com Pires e acumulou lances ofensivos, alguns deles de perigo.

Iuri Medeiros

Regressou à titularidade mais de meio ano depois de ter sido titular pela última vez, após uma longa recuperação de lesão. Voltou a ser feliz. Apontou o segundo tento do Sp. Braga com um remate de pé esquerdo ao seu estilo, sendo preponderante para o triunfo do Sp. Braga.

Paulinho

Acabado de chegar, o reforço do Moreirense foi lançado no segundo tempo e quase foi decisivo para o Moreirense. Marcou o segundo dos cónegos, mas acabou por ser insuficiente para dar pontos.

Al Musrati

Perdeu Fransergio, não tem tido parceiro certo no miolo e, por isso, assume-se cada vez mais como o principal pilar do meio campo arsenalista. Sempre regular, controlou as operações e jogou simples, sem comprometer.