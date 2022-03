Declarações do treinador do Moreirense, Sá Pinto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Faltou-nos, principalmente, controlar os corredores. Sabíamos que o Paços fazia muitas combinações por fora. Sabíamos da capacidade deles e dos cruzamentos, quer do Delgado, quer do Antunes. Poderíamos e deveríamos ter tido mais bola. Acho que a equipa teve mais do que anteriormente, num campo difícil, contra uma boa equipa. Não conseguiu maioritariamente na primeira parte, mas na segunda sim. Na segunda, a equipa libertou-se, veio à procura de dar a volta ao resultado. Fomos mais tudo e o resultado foi o empate.»

«Estávamos bem no jogo, não havia sinais de estamos com algum receio de sofrer o segundo golo, houve aquele lance de transição, o golo anulado do Paços. Depois dessa transição, a equipa recebeu um ou outro cruzamento, depois uma bola para o Gaitán ao poste e o golo. Foi uma coisa rápida, não foi fácil de entender. A equipa estava bem nos equilíbrios, na atitude, com bola.»

«Aquele momento deu-nos ali alguma desconcentração, provavelmente. Nem tivemos oportunidade de corrigir essa desconcentração. Fomos muito penalizados com aquele segundo golo. Aquele segundo golo [ndr: sofrido] bateu-nos forte. A equipa tentou outra vez, mas nem sempre com mesmo o discernimento, utilizando depois algum futebol direto. Tivemos uma ou outra situação em que com mais calma podíamos ter feito [ndr: golo]. Esta equipa está numa fase em que se distrai um bocadinho é logo penalizada. O resultado mais justo, para mim, era o empate.»

«A equipa não vai desistir e está focada, foi o que já falei com eles. Têm vontade de dar a volta. Temos espaço e tempo para o fazer. Menos oportunidades, mas ainda dependemos de nós. Temos de fazer um bom resultado no próximo jogo, para poder garantir o objetivo imediato que é a manutenção.»