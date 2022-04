O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, sublinhou esta quinta-feira a ambição do Gil Vicente em voltar às vitórias após a derrota em Arouca na última jornada, perspetivando um «jogo difícil contra um adversário que está a necessitar de pontos», no caso o Moreirense. A 29.ª jornada da I Liga abre na sexta-feira, em Barcelos.

«Vimos de uma derrota e queremos muito voltar às vitórias. Já refletimos e sabemos o que correu menos bem e sinto os jogadores com uma enorme vontade de voltar ao nosso registo», referiu Ricardo Soares, na conferência de imprensa de antevisão, depois de uma jornada que ditou, no último fim-de-semana, o fim de um ciclo de 12 jornadas seguidas sem derrotas aos gilistas.

Com o desaire em Arouca, o Gil, quinto classificado, ficou a seis pontos do Sporting de Braga (que venceu o Benfica) e com sete de vantagem sobre o V. Guimarães (que bateu o Moreirense) e, questionado sobre o que é mais realista, se alcançar o quarto lugar ou segurar o quinto, Ricardo Soares frisou que isso não lhe «tira o sono».

«Realismo é olhar para a jornada e para o jogo, sabemos que se vencermos continuamos no quinto lugar, mas isso não nos tira o sono e não nos desvia um milímetro do nosso objetivo, que é praticar bom futebol, sermos competentes e conquistar pontos», disse, esperando um Moreirense a encarar os últimos seis jogos da I Liga e, em particular, já este, como uma final na luta pela permanência.

«Acredito que vai ser assim mesmo, que o Moreirense vai agarrar-se aos pontos que necessita para alcançar o seu objetivo, mas esse é um problema do Moreirense, não do Gil Vicente. Nós queremos continuar na senda das vitórias e a fazer as coisas bem, a fazer um bom futebol e queremos muito ganhar amanhã», vincou, antecipando um Moreirense «forte fisicamente no duelo e nas bolas paradas» e com «capacidade na transição ofensiva». «Defende com coesão e procura, com poucos toques, ferir o adversário», analisou.

O médio brasileiro Jean Irmer, que chegou esta temporada a Barcelos, foi muito pouco utilizado por Ricardo Soares e saiu nos últimos dias para o Juventude, do seu país. «É um profissional exemplar, não teve tantos minutos, porque também teve algumas lesões, mas todos gostam do Jean no clube», disse, desejando sucesso ao jogador.

O Gil Vicente-Moreirense joga-se a partir das 20h15 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Nuno Almeida. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Confira, aqui, todos os lesionados, castigados e convocados para a 29.ª jornada.