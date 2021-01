Declarações do futebolista do Rio Ave, Aderllan Santos, após o empate do Rio Ave em Alvalade, ante o Sporting (1-1), em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

«Depois de um jogo menos bom em Paços de Ferreira, mas eu tenho que… (pausa). Nem fui o pior, nem sou melhor jogador. Mantive a cabeça, tenho qualidade para ser melhor, mudei o chip, estou melhor, mais maduro com aquele erro e esse jogo contribuiu bastante para o meu crescimento.»

«Não vou dizer que está bem. Estamos com 15 pontos, a meio da tabela. A primeira parte foi menos boa, fomos pouco agressivos, na segunda parte mudámos a atitude, tivemos mais coragem, arriscámos mais e conseguimos sair com um ponto.»

«[Resultado] muito positivo, muito positivo, só uma equipa saiu daqui com pontos [FC Porto]. Mas não vamos estar aqui com um ponto e festejar, porque de vitórias morais estamos cheios: o Milan na Liga Europa ficámos com essa vitória [moral] e depois caímos, mas agora é erguer a cabeça, mudar muita coisa e crescer.»