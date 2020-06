O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, afirmou que a equipa vai «jogar olhos nos olhos» com o Benfica, que recebe nesta quarta-feira, para a 27.ª jornada da Liga 2019/20.

«Espero um jogo entre duas equipas focadas em tentar ganhar e muito concentradas em não cometer erros. Um jogo que poderá ser decidido em pormenores. Esperamos cometer o mínimo de erros possíveis e jogar sem amarras», disse o treinador dos vila-condenses, citado pela Lusa.

«Encaramos todos os jogos para vencer. Mantemos este propósito desde o início da época e já conseguimos tirar pontos ao FC Porto, vencer e empatar com o Sporting e com o Vitória Guimarães. Agora, vamos também jogar olhos nos olhos com o Benfica», frisou Carvalhal.

Questionado sobre um possível estado emocional mais frágil dos encarnados devido aos resultados, o treinador do Rio Ave não acredita que tal terá influência nesta partida.

«Do ponto de vista emocional, o passado terá o seu peso até ao apito inicial. Depois, o jogo terá uma sequência que ditará no final um vencedor ou um empate. No que estamos focados é em conseguir a vitória», indicou.