João Mário foi a principal novidade no treino do FC Porto , na preparação para o encontro frente ao Rio Ave , da 24.ª jornada da Liga.O avançado de 20 anos, da equipa B, foi chamado por Conceição para suprir as ausências de Luis Díaz e de Zé Luís, duo que continua em tratamento. Quem também não treinou foi Vítor Ferreira, médio que continua em tratamento e ginásio.Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira, às 11h00, no Olival, à porta fechada. Uma hora e meia depois, Conceição vai fazer a antevisão à partida frente aos vilacondenses.O FC Porto, primeiro classificado do campeonato, recebe o Rio Ave este sábado, às 20h30.