Apesar das duas derrotas nas duas jornadas inaugurais, o treinador do Rio Ave garantiu que tem «um grupo maduro, que se conhece bem, que já passou por algumas adversidades no passado» e assumiu esperar ver melhorias ofensivas no encontro contra o Estoril, que marca o arranque da terceira ronda da Liga.



«O que temos de melhorar para este jogo é essa capacidade de criar dinâmicas para construir oportunidades de golo, e, depois, concretizá-las. Temos evoluído e os jogadores são incansáveis nessa vontade de se superarem», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico dos vilacondenses espera um Estoril «a pressionar alto», mas prometeu que a sua equipa vai fazer o mesmo e «jogar olhos nos olhos» de forma a proporcionar «um bom espetáculo».

«Sabemos no que nos temos de focar para melhorar, e vamos conseguir jogar mais do que em Alvalade [derrota por 3-0]. Temos confiança no nosso processo, e a vitória será uma consequência. Ganhando ao Estoril, vamos para outro lugar da tabela, e já com deslocação ao Sporting feita. Isso muda tudo», analisou.



Luís Freire mostrou indiferença relativamente à classificação da Liga após duas rondas.

«Neste momento, não ligo à tabela classificativa. Estamos com dois jogos, e, matematicamente, até podíamos ser campeões. O que me interessa é estarmos conscientes do que temos de fazer em campo e melhorar. Basta ganhar este jogo e já passamos o Estoril», desabafou.



Por último, Freire analisou as chegadas de Hernâni e de Boateng, dois jogadores para o ataque,

«São jogadores rápidos, tecnicamente bons, e com experiência de I Liga e internacional, já com provas dadas. Têm drible, assistências e golos, e serão mais-valias estejam eles bem fisicamente», concluiu.

Estoril e Rio Ave abrem a ronda três da Liga esta sexta-feira, às 20h15, na Amoreira.