Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Arouca:

«Grande jogo de futebol com as duas equipas a jogar taco a taco. Tentámos pressionar alto, o Arouca conseguiu sair muitas vezes e acabámos por ficar desgastados. A diferença da primeira parte esteve em nós não conseguirmos contruir o nosso jogo. Sabíamos que o Arouca joga num sistema de fora de jogo muito agressivo, mas conseguimos colocar o Joca a vir de trás e fazemos 1-0. Equipa muito ligada e muita equilibrada.

O golo Arouca surge numa falta clara e fazem o empate. Começámos a sair com mais qualidade, mas com muitas oportunidades de golo de parte a parte. Anularam-nos três golos, o Fábio tem uma para fazer, passa o guarda-redes e depois é desarmado. Temos uma bola no ferro e tivemos um penálti claro que não foi assinalado. Temos de ter atenção porque tudo isto pode contar no fim. Muito satisfeito pela entrega dos jogadores e pela bravura do que fizeram em campo. É mais um empate, mas nos últimos 21 jogos perdemos três. É uma equipa muito competitiva.

[exibição de João Teixeira] Todos os jogadores são muito importante. O João Teixeira tem estado muito bem, teve um excelente passe para golo, esteve bem hoje à imagem dos colegas. O João tem-nos ajudado muito à imagem dos colegas».