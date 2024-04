FIGURA: Pedro Santos (Arouca)

Com uma energia que parecia inesgotável, Pedro Santos pautou todo o jogo arouquense. O ex-Sp. Braga parecia omnipresente, quer na recuperação da bola, quer no lançamento para o ataque. Teve uma jogada brilhante no primeiro tempo, oferecendo o golo a Mujica, que acabou por falhar.

MOMENTO DO JOGO: Golos anulado

Não foi um, nem dois, mas sim três golos anulados ao Rio Ave na segunda metade. Os vilacondenses permitiram a igualdade logo após o reatamento, mas foram em busca do golo do triunfo. Aziz e Costinha, por duas vezes, colocaram as redes a balançar, mas foram apanhados nas malhas do fora de jogo.

OUTROS DESTAQUES

Mujica (Arouca): E vão 20 golos no campeonato. Rafa Mujica continua de pé quente e a mostrar que tem pés e cabeça para voos mais altos. Falhou duas oportunidades, mas à terceira atirou a contar e deu um ponto ao Arouca.

Joca (Rio Ave): Grande golo do extremo rioavista. Apareceu na cara de Arruabarrena e não tremeu, fazendo um chapéu ao guardião arouquense. Esteve sempre muito ativo na frente de ataque rioavista.