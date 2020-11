O treinador do Rio Ave, Mário Silva, garantiu que o surto de covid-19 no Moreirense «não teve impacto» na equipa. Lembre-se que os vila-condenses foram o último adversário dos cónegos antes destes anunciarem a interrupção da atividade, devido a vários casos de infeção por Covid-19.



Ainda assim, todos os jogadores do Rio Ave testaram negativo à covid-19, nesta quarta-feira.



«Não teve impacto em nós. Felizmente temos tido a sorte e o cuidado para não sermos contaminados e perder jogadores. Claro que, como todos, corremos o risco, mas tentamos fugir um pouco a isso, vivendo e treinando sem pensar que pode, eventualmente, acontecer», disse Mário Silva, em conferência de imprensa.



Depois de não ter estado no banco no último jogo devido a uma indisposição, o treinador reconheceu que «é mais difícil comandar a equipa à distância».



«Apesar de querer sempre estar banco, não foi isso que condicionou a nossa estratégia [no jogo com o Moreirense]. O importante é o que se faz durante a semana, traçando um plano para que os jogadores o possam cumprir. É sempre melhor comandar a equipa no relvado, mas tenho total confiança nos restantes elementos», sublinhou.



Na deslocação ao terreno do Belenenses, Mário Silva espera um jogo «duro», frente a «uma equipa à imagem» de Petit e «com bons valores».



O Rio Ave visita o Jamor esta sexta-feira, num encontro previsto para as 20h30 e que abre a jornada sete da Liga.