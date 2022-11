O treinador do Rio Ave, Luís Freire, pretende uma equipa mais consistente a pontuar nos jogos como visitante, à semelhança do que tem acontecido nos jogos em Vila do Conde, para a I Liga, prova na qual as quatro vitórias caseiras da equipa surgiram em casa.

O Rio Ave soma 15 pontos, 12 deles obtidos em casa, onde venceu por quatro vezes e perdeu por duas, tendo três pontos fora, fruto de três empates e três derrotas.

«Se conseguimos ser pressionantes e fortes nos duelos em casa, temos de continuar a fazer isso fora. Temos de saber sofrer quando estivermos sem bola e aguentar a pressão do adversário. Sinto que estamos mais preparados, confiantes e consistentes para isso», disse Luís Freire, na antevisão à deslocação a Arouca, onde estará, diz, um adversário «moralizado com os bons resultados que tem conseguido».

«O grupo já tem mais tempo de trabalho junto e certamente vamos para patamares exibicionais superiores. Temos sempre de querer jogar para ganhar e este desafio com o Arouca não foge à regra», vincou o técnico.

Com cerca de um terço do campeonato feito e antes do jogo ao qual se segue a paragem para o Mundial 2022, Freire diz estar «satisfeito» com a prestação até ao momento.

«Satisfeito com o que construímos e com o crescimento como equipa. Ofensivamente temos feito golos, defensivamente crescido, daí pontuarmos de forma mais frequente, estamos mais consistentes. Estamos globalmente agradados em termos de pontos, mas queremos mais», vincou.

Pedro Amaral, castigado, além de Hernâni e Joca, lesionados, são as baixas na equipa.

O Arouca-Rio Ave joga-se a partir das 18 horas de sábado e tem arbitragem de João Pinheiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.