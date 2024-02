Já há equipas iniciais para o Rio Ave-Sporting, jogo da 23.ª jornada da I Liga, com apito inicial marcado para as 20h30.

No Sporting, o treinador Ruben Amorim faz cinco alterações face ao jogo da Liga Europa ante o Young Boys, na quinta-feira (empate a um golo): entram Coates, Nuno Santos, Hidemasa Morita, Geny Catamo e Pedro Gonçalves. Saem Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio e Marcus Edwards, todos de início no banco em Vila do Conde.

No Rio Ave, em relação à derrota por 2-1 em Famalicão na jornada anterior (na passada 6.ª feira, dia 16), há duas alterações: entram Pantalon e Vrousai. Saem Aderllan Santos (cumpre jogo de suspensão) e João Teixeira, que está entre os suplentes esta noite.

André Narciso é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Vasco Marques e Luís Viegas. O quarto árbitro é David Rafael Silva. No vídeo-árbitro vai estar António Nobre, assistido por Nelson Pereira.

O Sporting parte para o jogo no segundo lugar, com 55 pontos, os mesmos do Benfica à partida para esta jornada, mas menos um jogo do que os encarnados. O Rio Ave tem 21 pontos e parte para jogo no 16.º lugar, mas com possibilidade de subir posições na classificação, face aos resultados já conhecidos nesta ronda.

As equipas para o Rio Ave-Sporting

RIO AVE: Jhonatan; Josué Sá, Pantalon, Miguel Nóbrega; Costinha, Amine Oudrhiri, Vrousai, Fábio Ronaldo; João Graça, Yakubu Aziz, Umaro Embaló.

SPORTING: Adán; Diomande, Coates, Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Morita, Hjulmand, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres, Pedro Gonçalves.

SUPLENTES DO RIO AVE: Lucas Flores, Patrick William, João Teixeira, Vítor Gomes, Leonardo Ruiz, Joca, Adrien Silva, Hélder Sá, Zé Manuel.

SUPLENTES DO SPORTING: Franco Israel, Matheus Reis, St. Juste, Marcus Edwards, Luís Neto, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma, Koba Koindredi.