Em desvantagem no marcador há poucos minutos, o Sporting não demorou a reagir ao golo de Aziz, que assinou o 3-2 na partida deste domingo, em Vila do Conde.

Aos 73 minutos, apenas seis minutos depois do bis do avançado do Rio Ave, Morita assistiu, após um lançamento de linha lateral, e Coates aproveitou para finalizar da melhor forma.