O FC Porto venceu o Rio Ave em Vila do Conde, por 0-3, com golos de Toni Martínez (56m), Luis Díaz (59m) e Sérgio Oliveira (68m).



Com este resultado, os dragões garantiram o segundo lugar na Liga e o consequente apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões.



O Rio Ave termina a 33.ª jornada na penúltima posição e terá de lutar pela permanência na derradeira ronda.